Получила ли Россия преимущество в войне против Украины: ответ Госдепа США

Массированные воздушные атаки Российской Федерации по территории Украины никак не свидетельствуют о достигнутом превосходстве государства-агрессора в войне.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 4 января, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он категорически возразил, что последнее развитие событий в Украине свидетельствует о превосходстве России, подчеркнув, что на поле боя каждая сторона получает или теряет контроль над территорией.

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“Однако когда вы посмотрите на окончательные ставки этой войны, становится совершенно понятным, что Украина выйдет из нее независимым, сильным [государством] с улучшенной экономикой и взглядом в сторону Запада – в то время как Россия стремилась с самого начала, чтобы Украина смотрела в сторону Востока, но также, чтобы Украина фактически входила в состав РФ”, — пояснил Мэтью Миллер.

Он напомнил, что в самом начале полномасштабного вторжения провалился план Путина захватить соседнюю страну. Украина освободила около половины захваченных тогда Россией территорий и возобновила мирное судоходство в Черном море.

Напомним, ключевой темой заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится 10 января, станет усиление украинской ПВО и ПРО после массовых обстрелов со стороны Российской Федерации.

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