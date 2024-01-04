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Получила ли Россия преимущество в войне против Украины: ответ Госдепа США

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Получила ли Россия преимущество в войне против Украины: ответ Госдепа США

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер / Фото: Associated Press

В самом начале полномасштабного вторжения провалился план Путина захватить соседнюю страну.

Массированные воздушные атаки Российской Федерации по территории Украины никак не свидетельствуют о достигнутом превосходстве государства-агрессора в войне.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 4 января, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он категорически возразил, что последнее развитие событий в Украине свидетельствует о превосходстве России, подчеркнув, что на поле боя каждая сторона получает или теряет контроль над территорией.

“Однако когда вы посмотрите на окончательные ставки этой войны, становится совершенно понятным, что Украина выйдет из нее независимым, сильным [государством] с улучшенной экономикой и взглядом в сторону Запада – в то время как Россия стремилась с самого начала, чтобы Украина смотрела в сторону Востока, но также, чтобы Украина фактически входила в состав РФ”, — пояснил Мэтью Миллер.

Он напомнил, что в самом начале полномасштабного вторжения провалился план Путина захватить соседнюю страну. Украина освободила около половины захваченных тогда Россией территорий и возобновила мирное судоходство в Черном море.

Напомним, ключевой темой заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится 10 января, станет усиление украинской ПВО и ПРО после массовых обстрелов со стороны Российской Федерации.

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Дата публикации
Просмотры
1873
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