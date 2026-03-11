Получила ли Украина ракеты Patriot, которые обещала Германия — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вчера Украина получила немецкую часть ракет для систем Patriot, партнеры обещавших во время последнего заседания «Рамштайн».

Об этом Зеленский сказал 11 марта.

"Действительно, на последнем Рамштайне была договоренность партнеров, что мы получим примерно то количество ракет для систем Patriot, именно PAC-3, о котором вы сказали - 35 ракет", - сообщил Зеленский.

Получение ракет является частью обязательств международных партнеров Украины по усилению оборонных возможностей страны, в частности, противовоздушной и противоракетной обороны.

Президент также подчеркнул, что такая поддержка партнеров важна для обеспечения безопасности и эффективной защиты украинского неба от угроз.

Германия и ракеты Patriot для Украины: что известно

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после 33-го заседания в формате «Рамштайн» в Брюсселе сообщил, что Украина в целом сможет получить 35 ракет для Patriot.

«Защита неба – это один из приоритетов нашей поддержки. Германия передала 5 из 12 систем Patriot. Мы также доставили системы IRIS-T», – сказал тогда Писториус.

Также говорилось, что перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе глава Минобороны Британии Джон Гили объявил о финпомощи для укрепления украинской ПВО.

Однако, что Украина нуждается в ПВО в срочном порядке, речь шла и раньше. Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о комплексе срочных изменений в Воздушных силах и системе ПВО, которые должны повысить эффективность защиты украинского неба.