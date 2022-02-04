Получила травму ноги: в Одессе женщина отсудила у водителя маршрутки 200 тысяч гривен

Получила травму ноги: в Одессе женщина отсудила у водителя маршрутки 200 тысяч гривен

Пострадавшая получила меньшую сумму, чем потребовала.

В Одессе водитель маршрутки, попавшей в ДТП, оплатит травмированной пассажирке 200 тысяч гривен. Пострадавшая требовала от водителя полтора миллиона гривен возмещения морального ущерба.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений.

Событие произошло в феврале 2021 года на улице Рихтера. Водитель общественного транспорта, перевозивший пассажиров, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan. Водитель легкового автомобиля скончался в больнице.

Одна из пассажирок маршрутки получила травму ноги. После аварии женщина не могла работать, ей пришлось передвигаться на костылях.

Травмированная требовала от водителя маршрутки полтора миллиона гривен возмещения морального ущерба. Однако суд согласовал 200 тысяч гривен. Также женщина получит 38 тысяч гривен компенсации страховой компании. Кроме того, мужчина уплатил компенсацию жене погибшего водителя.

Малиновский районный суд вынес приговор мужчине: пять лет за решеткой, но освобожден от наказания. Ему назначили испытательный срок.

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Ранее стало известно, что в Одессе мужчина отсудил около 87 тысяч гривен за поврежденную деревом иномарку.

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