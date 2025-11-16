Получила тяжелые ранения, спасая бойцов: умерла боевой медик "Пандора"

Боевой медик Анастасия Осинцева "Пандора"

После тяжелых ранений, полученных во время спасения украинских бойцов, умерла 25-летняя боевая медик подразделения аэроразведки 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Анастасия Осинцева с позывным «Пандора».

О ее смерти стало известно из сообщения в Instagram.

Ранее боевой медик написала, что в начале октября, незадолго до того, как ей должно было исполниться 25 лет, она получила тяжелые ранения, когда вместе с подругой спасала украинских бойцов из-под обстрела.

«На обратном пути нас выпасли, мы с ней успели только под дерево шмыгнуть, и это, наверное, нас спасло. Слышу звук, чувствую тепло на ноге, хоть боли еще не было, кричу „300, левая нога, турникет“, но потом поднимаюсь на ногу и понимаю, что не массированная. С помощью выбираюсь в укрытие», — написала «Пандора».

Во время попытки эвакуации боевого медика во второй раз ранил вражеский дрон. У нее было повреждение обеих ног, осколок в грудной клетке и контузия.

«Я вышла из блиндажа через 4 часа после второго ранения, меня уложили на носилки и пару км протащили вчетвером. Всю дорогу я извинялась, что тяжелая, а в голове была просьба: хоть бы они не пострадали из-за меня, я не хочу стать причиной», — описывала она в Instagram пережитое.

После ранений Анастасии Осинцевой запретили опираться на раненые ноги и она передвигалась на колесном кресле. Однако «Пандора» до последнего надеялась, что сможет восстановиться и вернуться на службу.

«17.10.2000-11.11.2025 Умерла защищая страну. Помним», — написано в последнем сообщении на ее странице.

