Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Получили анонимный звонок: в Ровенской области священников УПЦ МП заподозрили в укрывании диверсантов

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1889
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Получили анонимный звонок: в Ровенской области священников УПЦ МП заподозрили в укрывании диверсантов

В Ровенской области СБУ проводит обыски в одном из монастырей московского патриархата.

В Ровенской области священников УПЦ МП заподозрили в сокрытии диверсантов и распространении кремлевской пропаганды. СБУ провела обыск в помещениях Сарненской епархии УПЦ МП после анонимного звонка.

Было сообщено о причастности руководства епархии к сокрытию диверсионно-разведывательных групп, зашедших из Беларуси. Во время обысков правоохранители на территории монастырей обнаружили пропагандистские материалы.

"На Ровенщине Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епарх", — отметили в пресс-службе СБУ.

Цель проверок – противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Жители области отреагировали на проверки СБУ монастырей московского патриархата:

  • Вот за это спасибо.
  • Это уже давно нужно было сделать, еще в 2014 году, и трясти все подряд, к чему приложилась рука МП.
  • Еще бы учли, что под Корецким монастырем подземных ходов уйма, их бы тоже прочесать надо. В Почаеве то же самое.

Напомним, что сегодня СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Продолжается проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства вражеских ДРГ, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1889
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация