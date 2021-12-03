Получили две дозы: более 37% взрослых украинцев прошли полный курс вакцинации против коронавируса

За сутки 2 декабря провакцинировано 206 710 человек.

Уже 43,8% взрослых украинцев получили как минимум одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. По состоянию на 3 декабря 2021 года в Украине уже проведено более 25 млн прививок, две дозы вакцины получили более 11,5 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 2 декабря 206 710 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы — 136 129 человек. С начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу — 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 25 159 558 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, прибывшего 23 февраля в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственные средства. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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