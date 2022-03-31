"Получили купоны на спа-процедуры в ад": ВСУ разбили оккупантов из Абхазии

"Получили купоны на спа-процедуры в ад": ВСУ разбили оккупантов из Абхазии

Украинские воины уничтожили представителей подразделений с 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной Абхазской республики.

Российские фашистские войска испытывают большие кадровые проблемы. Так недавно в Украину перебросили оккупантов из Абхазии, но ВСУ их удалось разбить.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Схід".

"Оккупанты с российской базы в абхазии получили купоны на спа-процедуры в ад. В ходе вчерашних боев украинские воины уничтожили представителей подразделений с 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной абхазской республики. Итак, очередная партия адептов 17-тысячной очереди на "адские развлечения". Не волнуйтесь, оккупанты, все получат свои купоны со скидкой от ВСУ. Тем более, что вас там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и еще много рашистского хлама", — говорится в сообщении.

Кроме личного состава ВСУ уничтожили и несколько единиц техники оккупантов.

Напомним, что кадыровцы снова "отличились" феерическим видео боев в Украине. В этот раз они ликвидировали светофор и обстреляли из гранатометов воздух.