"Получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались": СБУ получила данные о тактике россиян

"Получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались": СБУ получила данные о тактике россиян

У этой схемы есть незначительный недостаток – применять ее можно, пока есть кому прятаться, иронизирует пресс-секретарь спецслужбы.

СБУ получила данные о военной тактике россиян: "получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались".

И так по кругу...

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Кажется, у этой схемы есть незначительный недостаток – применять ее можно, пока есть кому прятаться", — отметил он.

А как свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, это будет продолжаться недолго. Потому что потери врага огромны.

СБУ приводит фрагмент перехваченного разговора оккупантов: "Вот что об этом говорит российский захватчик, который сейчас находится под Мариуполем: "Прячемся мы нах*й. Нас е*ашат нахрен. Пид*асы е*аные говорят: "Все взяли, все взяли", а нас здесь е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нет, нахрен".

Не спасает оккупантов даже присутствие отрядов кадыровцев: "Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем пох*й. А мы стоим и нам прилетает постоянно".

"Что ж, придя с мечом в Украину, они сами себе подписали приговор. Украина обязательно победит", — резюмировал представитель СБУ.

Напомним, в Киевской области в Бучанском районе украинскими военными подбит вражеский вертолет КА 52.

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