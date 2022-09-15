ЗСУ получили танков больше, чем у Венгрии: стало известно, сколько техники "залендлизила" РФ Украине на Харьковщине

Силы обороны уничтожили, вывели из строя и захватили не менее 388 единиц российской техники.

Большинство из нее в исправном состоянии.

Об этом говорится в отчете Oryx.

Сообщается, что Силы обороны с 7 по 11 сентября смогли уничтожить и захватить 388 единиц вражеской техники. 200 единиц из нее в исправном состоянии.

По подсчетам, украинские защитники смогли захватить по меньшей мере:

11 МТ-ЛБ.

52 БМП (еще 22 уничтожены);

49 танков (еще 15 уничтожено);

24 БТР (еще 9 уничтожено);

32 единицы артиллерии и РСЗО (еще 7 уничтожено)

2 самолета уничтожено.

Для сравнения в Венгрии на вооружении находятся 46 танков.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и сбили четыре вражеских самолета.

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