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ЗСУ получили танков больше, чем у Венгрии: стало известно, сколько техники "залендлизила" РФ Украине на Харьковщине

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ЗСУ получили танков больше, чем у Венгрии: стало известно, сколько техники "залендлизила" РФ Украине на Харьковщине

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Силы обороны уничтожили, вывели из строя и захватили не менее 388 единиц российской техники.

Большинство из нее в исправном состоянии.

Об этом говорится в отчете Oryx.

Сообщается, что Силы обороны с 7 по 11 сентября смогли уничтожить и захватить 388 единиц вражеской техники. 200 единиц из нее в исправном состоянии.

По подсчетам, украинские защитники смогли захватить по меньшей мере:

  • 11 МТ-ЛБ.
  • 52 БМП (еще 22 уничтожены);
  • 49 танков (еще 15 уничтожено);
  • 24 БТР (еще 9 уничтожено);
  • 32 единицы артиллерии и РСЗО (еще 7 уничтожено)
  • 2 самолета уничтожено.

Для сравнения в Венгрии на вооружении находятся 46 танков.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и сбили четыре вражеских самолета.

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