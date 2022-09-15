ЗСУ получили танков больше, чем у Венгрии: стало известно, сколько техники "залендлизила" РФ Украине на Харьковщине

Силы обороны уничтожили, вывели из строя и захватили не менее 388 единиц российской техники.
Большинство из нее в исправном состоянии.
Об этом говорится в отчете Oryx.
Сообщается, что Силы обороны с 7 по 11 сентября смогли уничтожить и захватить 388 единиц вражеской техники. 200 единиц из нее в исправном состоянии.
По подсчетам, украинские защитники смогли захватить по меньшей мере:
- 11 МТ-ЛБ.
- 52 БМП (еще 22 уничтожены);
- 49 танков (еще 15 уничтожено);
- 24 БТР (еще 9 уничтожено);
- 32 единицы артиллерии и РСЗО (еще 7 уничтожено)
- 2 самолета уничтожено.
Для сравнения в Венгрии на вооружении находятся 46 танков.
Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и сбили четыре вражеских самолета.