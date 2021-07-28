Получили тяжелые ранения на востоке Украины: в госпиталь Харькова доставили двух женщин-военнослужащих

Одну из раненых женщин из-за тяжелого состояния ввели в искусственную кому.
В Харькове спасают жизни двух защитниц, которых доставили в военный госпиталь из зоны ООС с ранениями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В военный госпиталь в Харькове доставили двух военнослужащих, раненых на передовой в Донецкой области два дня назад. Обе — с Сумщины, служат по контракту. 47-летняя пострадавшая — в состоянии средней тяжести. У нее — огнестрельное ранение живота и руки. Ее коллега — тяжелая, но стабильная.
Во время вражеского обстрела ее тело поразили осколки. Пациентка уже перенесла несколько операций, впереди будут еще хирургические вмешательства. В частности, говорят военные медики, надо убрать осколок, застрявший в позвоночнике.
"Она прибыла к нам в сознании, на самостоятельном дыхании. Сейчас, когда выполняется оперативное вмешательство, она на искусственной вентиляции легких, в медикаментозном сне. Но сейчас нет таких фактов, что ее жизни есть угроза", — сообщил Сергей Шипилов, начальник хирургической клиники Военно-клинического центра Северного региона.
Напомним, что на лечение в Германию полетели 15 украинских бойцов. Транспортировали военных специально оснащенным самолетом: с медицинским оборудованием на борту.