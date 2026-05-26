Получить бронирование станет сложнее: правительство хочет убрать «лазейки» и обновить правила

Мобилизация. / © ТСН.ua

Украина ужесточает требования к бронированию военнообязанных. Компании могут утратить статус критических.

Об этом заявила народный депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина.

«Правительство ужесточает правила бронирования военнообязанных. Речь идет не только о повышении требования к средней зарплате на предприятии до трех минимальных зарплат. Есть еще одно не менее важное изменение — полный пересмотр статуса критически важных предприятий», — отметила парламентария.

В течение трех месяцев все предприятия должны фактически повторно пройти подтверждение критичности. Эти критерии будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.



По ее словам, здесь есть несколько очень важных моментов. Они касаются даже тех предприятий, которые формально отвечают критериям.



«Окончательное решение все равно принимает профильный орган. Статус могут просматриваться. Бронирование не автоматически. При этом один из ключевых критериев — „важное значение для отрасли или общины“ фактически остается очень субъективным», — отмечает Южанина.

Именно из-за таких формулировок, пояснила нардепка, система часто работает в ручном режиме и создает неравные условия для бизнеса.

Южанина подчеркнула, что теперь меняется:

все критерии должны быть повторно согласованы с Минобороны и Минэкономики;

статусы критичности будут пересматриваться;

усиливается централизованный контроль над всей системой бронирования.

Дата публикации 20:20, 22.05.26 Количество просмотров 92

