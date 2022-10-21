Получить денежный перевод в ПриватБанке теперь можно по-новому: что изменилось

На днях ПриватБанк обратился к своим клиентам с важным уведомлением. Теперь, чтобы получить денежный перевод или пособие из другой страны, не нужно стоять в длинных очередях. Всё можно сделать через терминал. Как именно – читайте в материале ТСН.ua.
В настоящее время в Украине насчитывается около 10 тысяч терминалов самообслуживания. Теперь все денежные переводы (Western Union, PrivatMoney, MoneyGram, RIA и т.д.) можно получить в любом месте, где есть данный терминал.
Как получить денежный перевод через терминал
Еще одним преимуществом можно назвать то, что теперь все валютные переводы можно получить на валютную карточку, а гривневые – на гривневую.
Как получить перевод:
- Авторизуетесь в терминале самообслуживания с помощью любой банковской карты. Ее нужно просто вставить в соответствующее окошечко и ввести пин-код.
- Находите пункты "Банковские услуги" – "Получить денежный перевод" – Выбрать платежную систему".
- Вводите код перевода и все данные, которые от вас потребует система.
- Вводите номер карты, на которую должны зачислиться денежные средства.
Финансы поступают на счет сразу.
Напомним, что ПриватБанк также сделал на день еще одно громкое заявление. О постепенном выводе из обращения банкнот номиналом 5,10, 20, 50 и 100 гривен, выпущенных в период с 2003 по 2007 год. Вместо них в системе появятся купюры нового образца и монеты.