Получить денежный перевод в ПриватБанке теперь можно по-новому: что изменилось

На днях ПриватБанк обратился к своим клиентам с важным уведомлением. Теперь, чтобы получить денежный перевод или пособие из другой страны, не нужно стоять в длинных очередях. Всё можно сделать через терминал. Как именно – читайте в материале ТСН.ua.

В настоящее время в Украине насчитывается около 10 тысяч терминалов самообслуживания. Теперь все денежные переводы (Western Union, PrivatMoney, MoneyGram, RIA и т.д.) можно получить в любом месте, где есть данный терминал.

Как получить денежный перевод через терминал

Еще одним преимуществом можно назвать то, что теперь все валютные переводы можно получить на валютную карточку, а гривневые – на гривневую.

Как получить перевод:

Авторизуетесь в терминале самообслуживания с помощью любой банковской карты. Ее нужно просто вставить в соответствующее окошечко и ввести пин-код. Находите пункты "Банковские услуги" – "Получить денежный перевод" – Выбрать платежную систему". Вводите код перевода и все данные, которые от вас потребует система. Вводите номер карты, на которую должны зачислиться денежные средства.

Финансы поступают на счет сразу.

Напомним, что ПриватБанк также сделал на день еще одно громкое заявление. О постепенном выводе из обращения банкнот номиналом 5,10, 20, 50 и 100 гривен, выпущенных в период с 2003 по 2007 год. Вместо них в системе появятся купюры нового образца и монеты.