Получить электронное бронирование можно будет в "Дие": когда заработает услуга

Украинцы смогут подтвердить бронирование во время мобилизации через "Дию". Над этой функцией уже работают.

Функционал электронного бронирования будет запущен на портале "Дия".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на ежегодной конференции Forbes "Деньги для Победы", пишет "Интерфакс-Украина".

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дия" будет запущен функционал электронного бронирования", — рассказала Черногоренко.

Замминистра также отметила, что, по мнению Минобороны, "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться позитивной дискриминацией".

"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", – сказала Черногоренко.

Она также сообщила, что Минобороны "сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", — сказала Черногоренко.

Напомним, что украинцы уже активно обновляют свои учетные данные в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+". В общей сложности более 1,1 млн военнообязанных украинцев уже обновили данные через "Резерв+". В Минобороны подсчитали, сколько из них имеют бронирование или отсрочку.

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