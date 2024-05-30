Получить гражданство Украины станет сложнее: громкие нововведения

Для приобретения украинского гражданства теперь необходимо сдать обязательные экзамены.

Об этом по итогам заседания правительства сообщает Министерство образования и науки.

Теперь лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины. Это решение принято правительством и касается: иностранцев; лиц без гражданства; тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

В МОН подчеркнули, что проведение экзаменов требует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, организационных мероприятий, принято только принципиальное решение.

Для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, детальный алгоритм будет опубликован впоследствии.

Экзамены состоят из 20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины. Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксироваться на видео. В случае успешной сборки участники получат соответствующие сертификаты.

Напомним, 22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о множественном гражданстве.

Читайте ведущие новости дня: