Получит ли Украина немецкие Taurus и американские ракеты ATACMS: что говорит Резников

То, что передача Taurus якобы зависит от ATACMS, напоминает ситуацию с Leopard, рассказал Резников.
В Минобороны Украины уверяют, что парламент Германии одобрительно ставится, чтобы передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. По состоянию на данный момент с западными партнерами продолжаются переговоры.
Об этом рассказал в интервью 24 каналу министр обороны Алексей Резников.
Как он пояснил, ключевым аргументом в принятии решений является наличие в ВСУ Storm Shadow и SCALP, предоставленных британско-французским проектом.
"Ситуация, что передача Taurus якобы зависит от ATACMS , напоминает, как было с танковой коалицией. Или таким образом мы можем получить и американские, и немецкие дальнобойные ракеты? Я не хотел бы комментировать, о чем между собой общаются коллеги из Берлина и Вашингтона, но когда была дискуссия о танках, для принятия решения немецким правительством было важно, чтобы их танки не были первыми на поле боя в Украине против России", — отметил Резников.
Как сообщалось ранее, Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16.
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