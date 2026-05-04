Получит ли Украина ракеты против баллистики от партнеров: Зеленский ответил

Украина и НАТО углубляют оборонное сотрудничество. Также союзники продолжат поставки антибаллистических ракет.

Марк Рютте и Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина будет продолжать получать антибаллистические ракеты от партнеров в рамках реализации программы PURL.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам Зеленского, ключевой темой обсуждения стала защита украинского неба от российских атак.

«Важно, что есть подтверждение от Марка, что программа работает и антибаллистические ракеты будут поставлять Украине и дальше», — отметил Зеленский.

Также он выразил благодарность за поддержку программы PURL, что позволяет стране эффективно защищаться от баллистических ударов со стороны Российской Федерации.

Помимо поставки оружия, лидеры обсудили долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности. Президент подчеркнул, что важно усиливать взаимодействие со странами НАТО, внедрять совместные проекты и вместе производить оружие и технику.

Напомним, Украина оказалась перед критическим дефицитом ракет к системам Patriot. Президент Зеленский назвал ситуацию наихудшей за все время. ТСН выяснила, почему США не дают лицензию на производство и когда появится украинский аналог FP-9.

К слову, военное командование и Министерство обороны Украины предпринимают дополнительные меры по защите Днепра и Одессы от российских воздушных атак.

