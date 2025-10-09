ТСН в социальных сетях

Получит ли Украина ракеты Tomahawk от США: Зеленский ответил

Зеленский услышал от Трампа обещание, что США будут рассматривать эту возможность.

Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на последней встрече с Трампом он не услышал от американского лидера слово «нет» на вопрос по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк».

Об этом украинский президент сказал в разговоре с журналистами.

«Президент Трамп может дать Украине некоторые вещи, о которых мы говорили. Они точно могут усилить Украину, некоторые дальнобойные вещи, которые очень важны для нас. Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года — тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда Президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал „нет“, — отметил он.

Зеленский добавил, что услышал от Трампа обещание, что США будут работать на техническом уровне и будут рассматривать эту возможность.

Напомним, президент Зеленский заверил, что сотрудничество с США продолжается, а с Трампом у него диалог и «теплые отношения».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже «почти окончательно» принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине.

