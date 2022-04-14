Получить от государства 3 тысячи гривен: мошенники распространяют фейковый чат-бот "Дія" (фото)

Никогда не сообщайте свои данные по неизвестным ссылкам.

Мошенники распространяют фейковый чат-бот государственной платформы "Дія". По ссылке каждый, кто официально работает в Украине, якобы имеет возможность получить денежную поддержку от государства – 3 000 гривен.

Об этом предупреждает "Стоп фейк Днепр".

По ссылке открывается "страница ПриватБанка", где нужно указать ваш номер карты и CCV код.

"Пожалуйста, никогда не сообщайте такие данные по неизвестным ссылкам!" – предупредили украинцев.

Ни "Дія", ни Министерство цифровой трансформации не рассылают никаких SMS или сообщений в Сети. О зачислении средств сообщает приложение "Дія" и банк push-уведомлением, в котором содержится только текст, — никаких ссылок.

Официальный телеграмм канал приложения "Дія" — https://t.me/diia_gov

Чат бот — @Dia_help_bot

Напомним, украинцев призывают быть максимально осторожными, ведь за период войны мошенники изобрели новые способы наживы: несколько советов, которые уберегут кошельки от преступников.

Новые схемы: как не стать жертвой мошенников во время войны

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