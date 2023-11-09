Получить субсидию теперь можно будет онлайн: в "Дії" начали тестировать новую важную услугу

Обновленный сервис должен сократить время до 10 минут и содержит всего 7 шагов.

В Украине стартовало бета-тестирование упрощенной услуги по получению субсидии в приложении "Дія".

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, граждане нашего государства могут присоединиться к бета-тестированию новой услуги в "Дії" — получение субсидии.

"Вскоре запустим на портале Действие усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенного для оплаты коммуналки. Максимально упростили процесс оформления заявления", – рассказал Михаил Федоров.

Для того чтобы получить субсидию, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт. Обновленный сервис должен сократить время до 10 минут и содержит всего 7 шагов.

Присоединиться к тестированию можно по ссылке.

Напомним, что в приложении "Дії" теперь можно оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу.

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