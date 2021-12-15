Получит то, что заслужил: мать 16-летнего водителя, который в Луцке влетел в толпу людей, отказалась защищать сына

Женщина говорит, что не ищет сыну дорогих адвокатов.
Мать 16-летнего водителя, влетевшего в толпу людей в Луцке, говорит, что поддержит справедливое решение суда для своего сына. Женщина добавляет, что общается с потерпевшими и пытается материально им помочь.
Об этом она сказала в комментарии "24 канала".
Женщина добавила, что не планирует искать для сына дорогих адвокатов, которые бы его оправдали, и хочет, чтобы подросток получил по заслугам.
"Мы ходили к потерпевшей, мы интересуемся ее здоровьем, мы звоним по телефону племяннице Руслане. Мы стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить срок. Нет, поверьте. Я не нанимаю ему адвокатов, он будет иметь то, что заслужил", — сказала мать подозреваемого.
Напомним:
- В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Теперь женщина в областной больнице в критическом состоянии.
- Суд отправил 16-летнего водителя под круглосуточный домашний арест.
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