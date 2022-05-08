Получить убежище, стационар пожилые люди и люди с инвалидностью смогут за 1 день, без документов

Получить убежище, стационар пожилые люди и люди с инвалидностью смогут за 1 день, без документов

Во время военного состояния важно как можно быстрее решать жизненные проблемы уязвимых категорий населения, прежде всего пожилых людей, людей с инвалидностью. Часто им нужно срочно получить приют или лечение в стационаре в любом месте Украины. Для этого Правительство 7 мая 2022 года приняло решение, обеспечивающее возможность для таких людей получать необходимые социальные услуги экстренно за один день.

"Во время военных действий скорость принятия таких решений – часто вопросы жизни и смерти в буквальном смысле", — отметила Министр социальной политики Украины Марина Лазебна.

Правительство приняло решение в соответствии с которым пожилые люди, люди с инвалидностью могут получать жизненно необходимые услуги только за один день и для этого необходимо только заявление.

Социальные услуги, которые люди с инвалидностью и пожилые люди смогут получать экстренно:

• информирование, консультирование, консультативный кризисный телефон,

• предоставление убежища, ночное убежище, краткосрочное проживание;

• экстренное (кризисное) вмешательство,

• представительство интересов,

• поддержанное проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных лиц,

• социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах,

• уход на дому, уход стационарный, дневной уход, дневной уход за детьми с инвалидностью, паллиативный уход,

• социально-психологическая реабилитация,

• натуральная помощь,

• перевод на жестовой язык,

• транспортные сервисы.

Для получения услуг в случае отсутствия документов достаточно одного заявления

• Для дееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена – заявления от человека;

• Для недееспособных лиц, которым назначены опекуны — заявления от законного представителя;

• Для недееспособных лиц, не имеющих законного представителя – сообщение уполномоченного лица органу опеки и попечительства.

Куда нужно подавать заявление

Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать :

• уполномоченному органу соцзащиты по месту обращения, независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства (нахождения) лица, нуждающегося в социальной услуге,

• непосредственно поставщику социальных услуг.

Решение о предоставлении услуг принимается уполномоченным органом или тем, кто представляет социальные услуги безотлагательно и в течение суток эти услуги предоставляются.

Предоставитель социальных услуг должен принять меры по восстановлению паспорта или иного документа, подтверждающего личность человека. После завершения военного положения, в течение месяца документы, необходимые для принятия решения о предоставлении социальных услуг, которые не были предоставлены ранее, нужно будет предоставить уполномоченному органу.

Чтобы обеспечить экстренное предоставление социальных услуг, правительство решило привлекать к их предоставлению услуг работников и волонтеров, не имеющих документов, подтверждающих их профессиональный уровень. Также не будет учитываться наличие или отсутствие финансовой задолженности. В то же время предоставлятели отдельных социальных услуг, которые должны отвечать специальным критериям, должны подготовить и обустроить укрытия для получателей услуг и персонала.

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