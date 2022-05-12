Получить водительское удостоверение в Украине будет проще: Кабмин изменил процедуру сдачи экзаменов

На время военного положения в условиях дефицита водителей Министерство внутренних дел упростило процедуру получения водительских удостоверений
Об этом заявил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Постановление правительства "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о теоретической и практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей транспортных средств" предусматривает упрощенный порядок сдачи теоретических и практических экзаменов для всех категорий водителей.
- Сдать практический экзамен и получить права можно будет в любом территориальном сервисном центре МВД. Сейчас человек, лишенный права управления, сдает экзамены и получает удостоверение водителя после лишения права управления в сервисном центре по месту регистрации. Теперь это можно сделать в любом сервисном центре МВД.
- Обучение в автошколе будет разделено на теорию и практику вождения. Допуск к обучению по практическому управлению транспортными средствами возможно только после успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. По желанию практическая подготовка может проходить в любом заведении, независимо от того, где человек прошел теоретическую подготовку.
- Упразднение внутреннего теоретического экзамена в заведении (автошколе). После прохождения теоретической подготовки будет сдаваться исключительно внутренний практический экзамен после завершения практической подготовки.
- Документ о сдаче теории будет действителен 1 год, а практики – 2 года.
Упрощенный порядок получения удостоверения будет действителен на период военного положения и 3 месяца после его завершения.
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