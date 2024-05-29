"Получите выплату от польских партнеров": киберполиция предостерегает от мошенников

Важно быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах.
Украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах.
Об этом сообщает Киберполиция.
Обычно злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.
Так, на днях в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.
Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.
Чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в анкетах и на подозрительных сайтах:
• трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
• пин-код от карты;
• логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
• коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.
Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.
"Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua/. Ваша безопасность и защита личных данных – это приоритет в цифровой среде", — говорится. в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские пропагандисты придумали новый фейк о якобы подготовке к "мобилизации" школьников 2008 года рождения.
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