"Получите выплату от польских партнеров": киберполиция предостерегает от мошенников

Важно быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах.

Украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах.

Об этом сообщает Киберполиция.

Обычно злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

Так, на днях в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

Чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в анкетах и на подозрительных сайтах:

• ⁠трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);

•⁠ ⁠пин-код от карты;

•⁠ ⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

•⁠ ⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.

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"Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua/. Ваша безопасность и защита личных данных – это приоритет в цифровой среде", — говорится. в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты придумали новый фейк о якобы подготовке к "мобилизации" школьников 2008 года рождения.

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