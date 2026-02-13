Получится ли закончить войну до конца года: в ОП рассказали, при каких условиях это возможно

Игорь Жовква / © Офис президента Украины

Доходы России от нефти и газа упали вдвое, однако для окончательного перелома нужна санкционная синергия США и ЕС, а также реальная остановка российского теневого флота.

Об этом в интервью TSN.ua заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Экономические показатели: доходы Кремля тают

По словам Жовквы, вместо календарных дат следует оперировать объективными показателями. В прошлом году экспортный потенциал РФ значительно снизился: доходы от нефтяного и газового сектора сократились вдвое. Этому способствовали адресные санкции США против гигантов «Лукойл» и «Роснефть».

«Мы видим падение российского ВВП и увеличение дефицита бюджета. Эти процессы объективны, но, к сожалению, не все санкции достаточно решительны», — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Проблема «теневого флота» и 20-й пакет санкций

Одним из ключевых вызовов остается российский «теневой флот», помогающий Кремлю обходить ограничения. Жовква отметил, что Украина ожидает 20-й пакет санкций ЕС ближе к 24 февраля, где особое внимание уделят морским сервисам.

Нехватка законодательства: Франция и Эстония уже задерживали российские танкеры, но вынуждены были их отпустить. Причина — отсутствие правовой базы для полной остановки таких судов.

Новая инициатива Украины: Киев предложил вводить персональные санкции против капитанов, экипажей и владельцев судов «теневого флота».

Рецепт победы: синергия партнеров

Игорь Жовква подчеркнул, что санкционный удар становится по-настоящему болезненным только тогда, когда он является совместным.

«Когда американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти" совпали с 19-м пакетом ЕС, это дало отличный результат. Мы работаем, чтобы такая синергия повторилась в этом году при участии США, ЕС, Великобритании и Японии», — отметил он.

Также в Офисе президента настаивают на усилении давления на российскую банковскую систему и атомную отрасль, которые до сих пор остаются «недосанкционированными».

Стоит отметить, что российский «теневой флот» — сеть старых танкеров с непрозрачной структурой собственности, которые РФ использует для перевозки нефти в обход «ценового потолка» (price cap), установленного странами G7. По данным экспертов, этот флот насчитывает сотни судов, часто не имеющих должного страхования и работающих через фирмы-прокладки в третьих странах.

Ранее, в декабре 2025 года, Евросоюз принял 19-й пакет санкций, впервые внедривший жесткий контроль за обслуживанием судов, которые помогают РФ экспортировать энергоресурсы. Сейчас Украина и партнеры работают над тем, чтобы 20-й «юбилейный» пакет, приуроченный к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, закрыл юридические лазейки, позволяющие этим судам заходить в европейские порты или пользоваться морскими сервисами Запада.