Полуметры сугробы: появились кадры заснеженного приграничья Львовщины

Снежное приграничье Львовщины

Пограничники Львовской области засыпали снегом. В ГПСУ показали кадры.

Об этом сообщила ГНСУ.

Как отметили пограничники, полуметровые заносы, туман и мороз рисуют на Львовщине настоящую зиму. В такую погоду там несут службу пограничники отдела «Смольница». Они призвали местных и туристов учитывать метеорологические условия.

«Итак, отправляясь в зимние путешествия, выбирайте только обозначенные маршруты, соблюдайте правила пребывания в пограничных и учитывайте погодные условия», — призвали путешественников.

Раньше мы писали о том, что Карпаты засыпали снегом. Значительно «побелело» в Татарове, Яремче, Долине и Яблунице и Буковеле.

В Сети шутят, что пора доставать лыжи. Действительно, пейзажи в Ивано-Франковской области — отнюдь не осенние. Обнародованные фото и видео восхищали украинцев.