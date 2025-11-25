ТСН в социальных сетях

Полуметры сугробы: появились кадры заснеженного приграничья Львовщины

На территории приграничной области снеговые заносы, мороз и туман.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Снежное приграничье Львовщины

Снежное приграничье Львовщины

Пограничники Львовской области засыпали снегом. В ГПСУ показали кадры.

Об этом сообщила ГНСУ.

Снежное приграничье Львовщины

Снежное приграничье Львовщины

Как отметили пограничники, полуметровые заносы, туман и мороз рисуют на Львовщине настоящую зиму. В такую погоду там несут службу пограничники отдела «Смольница». Они призвали местных и туристов учитывать метеорологические условия.

Снежное приграничье Львовщины

Снежное приграничье Львовщины

«Итак, отправляясь в зимние путешествия, выбирайте только обозначенные маршруты, соблюдайте правила пребывания в пограничных и учитывайте погодные условия», — призвали путешественников.

Раньше мы писали о том, что Карпаты засыпали снегом. Значительно «побелело» в Татарове, Яремче, Долине и Яблунице и Буковеле.

В Сети шутят, что пора доставать лыжи. Действительно, пейзажи в Ивано-Франковской области — отнюдь не осенние. Обнародованные фото и видео восхищали украинцев.

