- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 360
- Время на прочтение
- 1 мин
Полуметры сугробы: появились кадры заснеженного приграничья Львовщины
На территории приграничной области снеговые заносы, мороз и туман.
Пограничники Львовской области засыпали снегом. В ГПСУ показали кадры.
Об этом сообщила ГНСУ.
Как отметили пограничники, полуметровые заносы, туман и мороз рисуют на Львовщине настоящую зиму. В такую погоду там несут службу пограничники отдела «Смольница». Они призвали местных и туристов учитывать метеорологические условия.
«Итак, отправляясь в зимние путешествия, выбирайте только обозначенные маршруты, соблюдайте правила пребывания в пограничных и учитывайте погодные условия», — призвали путешественников.
Раньше мы писали о том, что Карпаты засыпали снегом. Значительно «побелело» в Татарове, Яремче, Долине и Яблунице и Буковеле.
В Сети шутят, что пора доставать лыжи. Действительно, пейзажи в Ивано-Франковской области — отнюдь не осенние. Обнародованные фото и видео восхищали украинцев.