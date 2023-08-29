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Полуобнаженным спрятался в авто: жена хотела вывезти мужа-уклониста за границу (видео)

Полуобнаженным спрятался в авто: жена хотела вывезти мужа-уклониста за границу (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1886
Время на прочтение
1 мин
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Полуобнаженным спрятался в авто: жена хотела вывезти мужа-уклониста за границу (видео)

Мужчина-уклоняющий. ФОТО: сундуки с видео

Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

Пограничники в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией обнаружили пауголого мужчину в нише для запасного колеса обнаружили. Таким образом, он пытался бежать за границу, чтобы его не мобилизовали.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

По данным ГНСУ, перевозила украинца его гражданская беременная жена-иностранка. Одним правонарушением парочка не ограничилась, потому еще и устроила скандал. Унимать их пришлось сотрудникам полиции. На решение стражей порядка эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне – то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза видят.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность, а мужчина пока – в пункте временного содержания.

Как сообщалось ранее, в Киевской области раскрыта схема снятия уклончан с военного учета.

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Дата публикации
Просмотры
1886
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