Полуобнаженным спрятался в авто: жена хотела вывезти мужа-уклониста за границу (видео)

Пограничники в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией обнаружили пауголого мужчину в нише для запасного колеса обнаружили. Таким образом, он пытался бежать за границу, чтобы его не мобилизовали.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

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По данным ГНСУ, перевозила украинца его гражданская беременная жена-иностранка. Одним правонарушением парочка не ограничилась, потому еще и устроила скандал. Унимать их пришлось сотрудникам полиции. На решение стражей порядка эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне – то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза видят.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность, а мужчина пока – в пункте временного содержания.

Как сообщалось ранее, в Киевской области раскрыта схема снятия уклончан с военного учета.

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