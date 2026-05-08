Полупустые установки: Игнат заявил о критическом дефиците ракет к Patriot и IRIS-T

Юрий Игнат

Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и IRIS-T из-за интенсивных российских обстрелов и сложностей с поставкой вооружения, что привело к истощению запасов и частичной нехватке боекомплекта в подразделениях ПВО.

Об этом в интервью в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, передает «Укринформ».

«Сегодня мы оказались „на голодном пайке“ относительно ракет из-за определенных проблем со снабжением. Представители Воздушных сил постоянно работают и на Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько — 5-10 — ракет в системы PAC-3, NASAMS, IRIS-T и другие, поскольку расходы боеприпасов очень большие», — сказал он.

По словам Игната, значительные затраты боекомплекта связаны с интенсивными российскими атаками в течение зимнего периода. Он отметил, что Украина пережила 15 крупных массированных обстрелов энергетики, из-за чего имеющиеся запасы ракет нуждаются в срочном пополнении.

Также Игнат обратил внимание на рост глобального спроса на системы ПВО и боеприпасы из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые — это еще мягко говоря. У них ограниченное количество ракет, но они должны быть», — подчеркнул он.

Юрий Игнат добавил, что командование вынуждено рассредоточивать существующие силы и ракеты между регионами, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень защиты на всей территории страны. В то же время Игнат подчеркнул, что украинские военные имеют уникальный опыт использования современных систем ПВО, дронов-перехватчиков и истребителей F-16 в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее Игнат объяснял, что высокая интенсивность российских атак существенно истощила запасы ракет для ПВО. Речь идет не только о Patriot, но и о NASAMS и IRIS-T.

