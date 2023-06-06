Поля превратятся в пустыню: Министерство агрополитики сообщило о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню.

Подрыв Каховской ГЭС вызвал дефицит воды в трех областях. Без источника воды осталось 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Уничтожение россиянами Каховской ГЭС нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству Украины.

Катастрофа на Каховской ГЭС Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

По информации министерства, террористический акт врага предусматривает затопление ориентировочно 10 тыс. га с/х земель на правобережье.

На временно оккупированном левобережье ситуация будет известна в ближайшие дни, после анализа информации и снимков о размере затопления.

Также специалисты сообщили, что катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

"В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га. из которых мы собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов", — говорят аграрии

В 2023 году, по информации министерства, на правом берегу Днепра работает только 13 оросительных систем.

Пострадают источники питьевого водоснабжения для населения

Подрыв Каховской ГЭС приведет к засухе: поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню.

"Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов", – уверены специалисты.

Гибель рыбы

Уничтожение Каховской ГЭС приведет к катастрофе в области рыбного хозяйства.

По словам специалистов, уже зафиксирована гибель рыбы: как молодежи, так и взрослых особей.

"Только что закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на смелых участках", — добавляют в министерстве.

Фауна водохранилища погибнет

"Вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при понижении "паводковой" волны, эти биоресурсы окажутся на суше", — говорится в сообщении.

Попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в Черное море

В соленые воды Черного моря попадет пресноводная рыба. Там он и погибнет.

Тем временем, черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также окажется под угрозой.

"В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достичь 95 тыс. тонн или около 4 млрд гривен. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд гривен", — подсчитали аграрии.

По предварительным оценкам, негативные последствия разорения водных биоресурсов в результате подрыва Каховской ГЭС будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку возобновление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

Напомним, Совбез ООН собрался 6 июня по просьбе Украины из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Тем временем Вашингтон сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС.

Ранее президент Украины делал заявление о подрыве ГЭС : "Экологическая трагедия руками российских террористов".

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