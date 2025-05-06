Поля вокруг Чернобыля снова можно возделывать, утверждают ученые / © unsplash.com

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Согласно новому исследованию, украинские сельскохозяйственные земли, заброшенные после Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года, снова пригодны для ведения сельского хозяйства.

Об этом пишет Independent.

После аварии на ЧАЭС большую часть территории северной Украины признали слишком опасной для ведения сельского хозяйства. Чернобыльская зона отчуждения площадью 4200 кв. км вокруг атомной электростанции до сих пор остается необитаемой и стала одним из крупнейших природных заповедников Европы.

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Но в зоне обязательного отселения площадью 2000 кв. км, которая никогда полностью не была заброшена, продолжают жить тысячи людей. За 39 лет после катастрофы уровень радиации здесь значительно снизился из-за радиоактивного распада и эрозии поверхностных почв. Тем не менее сельскохозяйственные земли до сих пор официально считаются непригодными и опасными. Теперь новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Environmental Radioactivity, подтверждает, что на большей части земель можно безопасно выращивать сельскохозяйственные культуры.

Исследователи оценили уровень загрязнения около 100 гектаров земли в Житомирской области и спрогнозировали поглощение радиоактивных веществ распространенными культурами, такими как картофель, зерновые, кукуруза и подсолнечник.

Проведя анализ образцов почвы и измерив внешнее гамма-излучение, они подтвердили, что люди, которые будут обрабатывать эту землю, получат дозу облучения значительно ниже допустимой безопасной нормы. Кроме того, уровень радиации в этом районе также оказался ниже естественного радиационного фона во многих уголках планеты. Это означает, что здесь можно безопасно выращивать многие сельскохозяйственные культуры.

«Речь идет не только о Чернобыле. Речь идет о применении науки и доказательств для обеспечения защиты людей, при этом следя за тем, чтобы земля не оставалась напрасно заброшенной. Разработанные здесь методы можно применять и к другим радиоактивно загрязненным участкам по всему миру», — сказал ведущий автор исследования, доктор Джим Смит из Портсмутского университета.

Напомним, в Чернобыльской зоне заметили редкую хищную птицу и птенца. Без присутствия человека природа постепенно отвоевывает территорию у последствий катастрофы, что привело к появлению устойчивой популяции краснокнижного орлана-белохвоста.