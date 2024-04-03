Поляки блокируют три пункта пропуска: какая ситуация на границе

По состоянию на 3 апреля фермеры на территории Польши блокируют движение грузовиков на трех пунктах пропуска – это "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу.

Об этом сообщил "Укринформ" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В настоящее время на трех заблокированных направлениях в очередях на территории Польши находится 400 грузовиков.

"Из-за КПП "Ягодин" и "Рава-Русская" польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. На этих направлениях в последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины. Из-за "Угринов" они заявили, что будут пропускать в сторону Польши. Польше по одному грузовику в сутки", — сказал Демченко.

Из-за ЧП "Ягодин" протестующие пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовых автомобилей. В течение вчера – 60 фур. Демченко отмечает, что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовиками.

Демченко напомнил, что польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг". Впрочем, очереди на территории Польши есть: в направлении "Краковца" — 700 грузовиков, а "Шегини" — 400. В целом по этим направлениям сейчас происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд.

Как сообщалось, во вторник, 2 апреля, поляки заблокировали еще один пункт пропуска на границе — это "Угринов-Долгобычев" во Львовской области.

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