Поляки еще блокируют один пункт пропуска: какая ситуация на границе

На утро 2 апреля заблокированным остается пункт пропуска на границе во Львовской области — "Рава-Русская", граничащий с польским ККП "Гребенное".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в очередях возле КПП на территории Польши около 150 грузовых транспортных средств ждут въезда в Украину.

"Определенное количество грузовиков через это направление все же может ехать как в сторону Польши, так и в сторону Украины. Но это ниже пропускной способности этого пункта пропуска. До 21 апреля польские фермеры вообще не пропускали грузовики, следовавшие из Украины в Польшу, на этом направлении. Были нулевые показатели. Сейчас определенное количество фур может ехать в Польшу.

Интенсивное движение в обоих направлениях происходит на КПП "Ягодин", которое было разблокировано 22 апреля. За минувшие сутки, 24 апреля, границу пересекли 1300 грузовых транспортных средств. При блокировании границу пересекали около 60 фур в сторону Украины, а в сторону Польши – ноль.

Напомним, 20 апреля поляки разблокировали два пункта пропуска на границе Украины – "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец". Кроме того, 21 апреля было возобновлено движение в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное".

Также 22 апреля поляки разблокировали движение транспорта на важном пункте пропуска — "Ягодин-Дорогуск" на границе в Волынской области.

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