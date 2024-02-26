Поляки на пункте пропуска с Украиной рассыпали гвозди и шурупы (фото)

Украинские водители утверждают, что к инциденту относятся именно поляки.

Польские фермеры, блокирующие на границе с Украиной пункт пропуска "Рава-Русская — Гребенное", рассыпали на помощи шурупы и гвозди.

Соответствующее видео было опубликовано журналистами телеканала Конкурент TV.

Украинские водители утверждают, что к инциденту относятся именно поляки.

Один из водителей рассказал журналистам, что польские протестующие ехали на пикапе и разбрасывали гвозди и шурупы из багажника. Мужчины показали, сколько было собрано острых предметов у одного из грузовиков.

"Вероятно, польские фермеры сделали это, чтобы и стоящие в очереди украинские водители пробили колеса и не смогли продолжить движение", — предполагает журналистка.

На место происшествия прибыли правоохранители, чтобы зафиксировать правонарушения и работники коммунальных служб, которые должны расчистить дорогу для водителей.

Напомним, ранее сообщалось, что на протестах фермеров в Польше снова заметили пророссийские лозунги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше неизвестные снова рассыпали украинское зерно.

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