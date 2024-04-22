Поляки разблокировали движение транспорта на важном пункте пропуска: детали

Пункт пропуска на Волыни блокирован с 9 февраля.

Польские фермеры разблокировали движение грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе в Волынской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" возобновлено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что польская пограничная стража сообщила о завершении акций протеста фермеров перед этим пунктом пропуска. Блокировка прекратилась в 13:00. К слову, КПП был заблокирован с 9 февраля.

В Госпогранслужбе отмечают, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме

Перевозчики и водители просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Как сообщалось, 20 апреля поляки разблокировали два пункта пропуска на границе Украины – "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец". Кроме того, 21 апреля было частично возобновлено движение в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное".

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