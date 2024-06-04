Поляки снова блокируют пункт пропуска: какая ситуация на границе

Во вторник, 4 июня, фермеры на территории Польши планируют снова заблокировать пункт пропуска для грузовых транспортных средств. Речь идет о КПП "Рава-Русская – Хребенное".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что с 10:00 утра до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокировку грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенное".

"Ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины", — отмечают украинские таможенники.

Если въезд в соседнюю Польшу будет остановлен полностью, то в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки. Это два запуска по 12 авто, а также до четырех автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Напомним, 29 апреля поляки разблокировали пункт пропуска во Львовской области — "Хребенное — Рава-Русская". Это был последний разблокированный КПП в области. За несколько дней до этого было возобновлено движение грузовиков на КПП "Медика-Шегини", "Корчева-Краковец".

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