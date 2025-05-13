Поляки снова блокируют пункт пропуска: какая ситуация на границе

Пункт пропуска на границе. / © Игорь Воловодивский

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Накануне, 12 мая, польские перевозчики начали блокировать пункт пропуска на границе "Ягодин-Дорогуск". В настоящее время количество грузовиков в электронной очереди сократилось почти вдвое.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

Отмечается, что в настоящее время перевозчики массово выписываются из "еочереди" для пересечения границы через "Ягодин". Они выбирают другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

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Известно, что польские перевозчики вчера заблокировали для проезда КПП "Дорогуск-Ягодин", ограничив ух грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. За 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 грузовиков на въезд и только восемь - на выезд из Украины.

Если накануне электронная очередь насчитывала 1391 транспортное средство, то сегодня она сократилась почти вдвое и составляет 789 пустых или загруженных автомобилей.

Таможенники отмечают, что "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.

Напомним, накануне с утра появилась информация, что польские перевозчики обещают перекрыть границу с Украиной. Вместе с тем они подчеркнули, что гуманитарный груз и автобусы будут проезжать беспрепятственно. Протест польских перевозчиков может занять до четырех месяцев.

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Кроме того, на границе с Польшей были ограничены работы одного из пунктов пропуска. До 5 июня ориентировочно будут действовать ограничения на проезд транспортных средств на международном автомобильном переходе "Устилуг-Зосин".

Дата публикации 18:00, 12.05.25 Количество просмотров 19 Блокада границы польскими перевозчиками! Что опять пошло не так? В прямом эфире