Поляки снова планируют заблокировать важный пункт пропуска на границе

Движение может быть заблокировано на несколько месяцев.

В Польше протестующие могут возобновить блокировку движения в пункте пропуска "Медика-Шегини" во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини". Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября", — говорится в сообщении.

Впрочем, пока неизвестно, для каких категорий транспортных средств будет затруднено движение. Об этом в ГНС обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 4 июня поляки снова заблокировали пункт пропуска на границе. для грузовых транспортных средств — "Рава-Русская — Гребенное". Блокировка ЧП продолжалась до 7 июня.

Читайте также: