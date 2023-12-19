Поляки снова заблокировали пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин": какая ситуация на границе

Забастовщики пропускают по несколько грузовиков в час.

На пункте пропуска "Дорохуск — Ягодин" на границе с Польшей, который накануне снова взялись блокировать польские перевозчики, в сторону Украины пропускают несколько грузовиков в час.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В сторону Украины фактически через час участники этой блокады пропускают по несколько транспортных средств. Зато в сторону Польши польская сторона не принимает ни одного грузового транспортного средства", — сказал Демченко.

По его словам, движению автобусов бастующие не мешают.

Напомним, 11 декабря польские забастовщики разблокировали движение грузовиков через "Ягодин — Дорохуск". Впрочем, 18 декабря перевозчики снова заблокировали этот пункт пропуска. Анонсируют, что блокада продлится до марта 2024-го.

6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы на трех КПП, а затем акции протеста распространились и на четвертый пункт пропуска. Бастующие требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

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