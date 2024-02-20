Поляки уже блокируют поезда, автобусы и военные грузы для ВСУ: что происходит на границе

Ситуация на украинско-польской границе остается непростой. Кроме блокировки грузовиков, польские фермеры не пропускают военные грузы для ВСУ и пытались блокировать железную дорогу, а также своими действиями затрудняют движение рейсовых автобусов.

Подробно о ситуации на границе сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в рамках телемарафона.

Также читайте Новости с границы выглядят просто издевательски: Зеленский возмутился действиями поляков

Заблокируют ли поляки все пункты пропуска, как угрожали ранее

По словам Демченко, у украинской стороны нет информации о полной блокировке протестующими полностью всех пунктов пропуска.

"Если давать общую оценку по ситуации на границе с Польшей, у нас нет информации о расширении блокировки на те направления, которые еще остаются незаблокированными. На границе с Польшей функционирует девять автомобильных пунктов пропуска, шесть из которых (по состоянию на вечер 19 февраля — ред.) блокируются, где движение для грузовых транспортных средств значительно усложнено", — отметил он.

На таких КПП, как "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец", движение грузовиков практически отсутствует.

"Это те направления, где происходит блокировка по ту сторону границы, где польские фермеры, как они анонсировали и осуществляют свои действия по блокированию движения именно для грузовых транспортных средств. Наряду с очередью мы имеем значительное усложнение для движения грузовиков. И на отдельных направлениях это фактически отсутствие нормального движения, особенно это по направлению движения "Ягодин" и "Шегини". Более или менее интенсивное движение, если это можно так назвать, происходит на КПП "Краковец". На "Ягодине" фермеры согласились пропускать по несколько автомобилей (грузовых — ред.) .) в час, которые двигаются в сторону Украины. Однако движение из Украины в Польшу все равно на этом направлении не происходит", — добавил Демченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что происходит на границе? Поляки уже блокируют поезда, автобусы и помощь военным?!

Пропускают ли протестующие рейсовые автобусы

Спикер ГНСУ не может подтвердить, что поляки блокируют пропуск рейсовых автобусов, однако он отметил, что движение может осложняться из-за действий протестующих.

"Я могу констатировать то, что мы фиксируем по пунктам пропускам непосредственно по движению, то собственно автобусы, которые двигаются как из Украины, так из Польши, мы видим, что польская сторона выпускает в сторону Украины. То есть фактически движение автобусов происходит, да так же, как и легковых автомобилей, мне сложно дать полностью оценку, осложняется ли движение для автобусов непосредственно в тех местах, где блокировщики находятся на тех дорогах, которые ведут к границе, больше всего они полностью не блокируют, но своими действиями они усложняют возможность проезда. автобусов, чтобы добраться до границы", — сказал он.

Он отметил, что движение автобусов происходит как в одну сторону, так и в другую.

Из Польши в Украину блокируются важные военные грузы для ВСУ

"Учитывая то количество грузовых средств по отдельным направлениям, фактически отсутствие нормального движения, даже минимального, то, конечно, я не могу давать гарантий, что не блокируются по ту сторону границы грузы, которые крайне важны для Украины, в том числе и гуманитарная помощь", – отметил Демченко.

Также читайте Польские фермеры на границе с Украиной пытались помешать движению поездов

Блокируют ли поляки железную дорогу

По собственной информации пресс-секретаря ГНСУ, действительно, польские протестующие пытались помешать движение поездов. Однако, как он уверяет, польские правоохранители быстро разогнали их.

"Конечно, была информация о том, что протестующие могут блокировать и направления железной дороги. Происходящее опять же вглубь территории Польши мне сложно оценить, потому что мы этого не видим, поэтому не можем этого констатировать. В то же время, по информации, которая есть у меня, то вчера по отдельным направлениям железной дороги протестующие пытались блокировать движение некоторых поездов", — подытожил он.

Напомним, по информации соцсетей, пьяные польские фермеры не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ.

Читайте ведущие новости дня: