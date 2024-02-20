Поляки высыпали украинское зерно из двух вагонов на границе: куда оно ехало

Польские протестующие открыли люк двух грузовых вагонов с украинским зерном на грузовой станции Медика. Урожай направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В компании отмечают, что возмущены такими действиями польских протестующих и призывают прекратить забастовку.

"Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. В настоящее время компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что "УЗ" соблюдает введенный в апреле 2023-го запрет на импорт зерновых грузов в соседнюю Польшу и только перевозит транзитом эти грузы по территории этой страны.

"Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", — отмечается в сообщении.

На станции Медика ожидают около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

Как сообщалось, 20 февраля поляки на границе напали на поезд и с радостью высыпали украинское зерно из вагона. Так, протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини".

Впоследствии стало известно, что польские фермеры перекрыли автобан недалеко от Люблина, ведущего к границе с Украиной. На трассе разыскивались около сотни тракторов с бело-красными флагами.

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