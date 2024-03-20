Поляки заблокировали движение автобусов на границе: Украина гневно отреагировала

Вицепремьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отреагировал на блокирование движения автобусов на границе с Польшей на КПП "Медика-Шегини".

Реакция министра появилась на его странице в сети X.

"Почему вы это допускаете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране?" — обратился Кубраков к министру внутренних дел Польши.

Он также отметил, что польская полиция менее десяти дней назад утверждала, что автобусы пересекают границу без ограничений. В то же время бастующие блокируют движение пассажирского транспорта на КПП Медика-Шегини.

Как сообщалось, в среду, 20 марта, польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов на границе в пункте пропуска "Медика-Шегини" Львовской области. О сроках проведения блокировки движения пока неизвестно.

Читайте также: