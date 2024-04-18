Поляки заблокировали еще два пункта пропуска на границе: будут ли пускать легковушки и автобусы

В четверг, 18 апреля, польские фермеры снова приступили к блокированию еще двух пунктов пропуска на границе — это "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини", что во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Действия участники акции на территории Польши начали сегодня после 09:00. По имеющейся информации, протестующие планируют блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегине" – до 9:00 19 апреля", — отметили в Госпогранслужбе .

Отмечается, что на КПП "Краковец" ограничивается движение грузовых транспортных средств, направляющихся в сторону Украины. На "Шегини" – как на выезд из Польши, так и на въезд. В ГНС отмечают: осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

По состоянию на утро 18 апреля в очередях на территории Польши въезд в Украину возле "Шегини" и "Краковца" ожидают около 1500 грузовиков.

Напомним, 16 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на одном из пунктов пропуска — это "Долгобычув-Угринов", что на границе во Львовской области.

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