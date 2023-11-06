Поляки заблокировали украинскую границу: в посольстве Украины отреагировали

Посол Украины в Польше отреагировал на блокаду польскими перевозчиками пунктов пропуска с Украиной.

Украинский дипломат Василий Зварыч заявил, что в результате блокады пунктов пропуска на границе Украины и Польши коридоры солидарности оказались под угрозой.

Об этом он написал в своем X(Twitter).

"Блокировка польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши с Украиной в Гребенном, Дорогуске, Корчевой является болезненным ударом в спину Украине, которая страдает от российской агрессии. Коридоры солидарности между Украиной и ЕС под угрозой. Призываем прекратить блокаду границы!" – написал он.

Блокировка границы с Польшей

На украинской границе от 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих отменить транспортный безвиз для Украины. Они хотят вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

По предварительной информации, с сегодняшнего дня польские протестующие будут пропускать на час по одному грузовому транспортному средству в обоих направлениях. Акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Поляки начали забастовку! Граница заблокирована! На час пропускают только по одному авто!"

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