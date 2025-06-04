Полярники «Вернадского» показали дрейфующего рядом с ними белого гиганта

Айсберг / © скриншот с видео

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Более километра льда, поднимающегося из океана — полярники зафиксировали гигантский айсберг недалеко от станции «Академик Вернадский» и показали уникальные кадры с дрона.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в Facebook.

Уже около месяца возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» дрейфует айсберг-гигант. По измерениям украинских полярников, его длина составляет 1285 метров — это примерно как главная улица Киева, Крещатик. Высота видимой части айсберга достигает 80 метров, а ширина — около 90 метров.

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«Это моя шестая зимовка на „Вернадском“, и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов. Мы наблюдаем за ним прямо из окон станции, хотя он и находится в нескольких десятках километров от нас», — рассказал руководитель 30-й Украинской антарктической экспедиции Александр Полудень.

Уникальные кадры этого ледового великана опубликовал механик экспедиции Юрий Шовкалюк. Благодаря съемке с дрона можно детально разглядеть верхушку айсберга. И это лишь около 10% от его настоящей высоты — остальная часть массива скрыта под водой.

По форме это так называемый «столовый айсберг» — с плоской верхушкой и вертикальными стенками. Ученые предполагают, что он откололся от одного из южных шельфовых ледников, в частности ледника Георга VI или Уилкинса.

Дата публикации 12:26, 04.06.25 Количество просмотров 4 Сотрудники станции «Вернадский» показали белого гиганта, дрейфующего рядом с ними

Полярники внимательно следят за айсбергом и планируют наблюдать за его дальнейшим движением. Не исключено, что он пройдет часть маршрута крупнейшего на сегодня айсберга A23a, который более 30 лет оставался неподвижным в море Уэдделла, а с 2020 года начал дрейфовать на север.

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Напомним, крупнейший в истории айсберг — B-15 — имел площадь более 11 тысяч квадратных километров, но сейчас уже растаял. Современный гигант A23a имеет площадь около 3,1 тысячи квадратных километров — почти как четыре Киева.

За дальнейшим маршрутом ледовой глыбы возле «Вернадского» украинские ученые обещают продолжать наблюдения и информировать общественность.

Напомним, украинские ученые впервые опубликовали уникальную запись звуков, которые издают косатки. Ее удалось получить во время антарктической экспедиции в заливе Коллинза. Исследователи надеются, что эти материалы помогут лучше понять коммуникацию морских млекопитающих.