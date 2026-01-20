Полярное сияние над Карпатами: пограничники обнародовали уникальные фото

Над Карпатами засияло полярное сияние

Реклама

Пограничники Мукачевского отряда зафиксировали полярное сияние над Карпатами в три часа ночи 20 января.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Полярное сияние — одно из самых впечатляющих природных явлений. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли, освещая небо зелеными, розовыми и фиолетовыми вспышками. В Украине это явление иногда проявляется и багровыми оттенками.

Реклама

Полярное сияние над Карпатами

Яркие цвета на ночном небе могли наблюдать не только пограничники, но и жители Карпатского региона.

Полярное сияние над Карпатами

Наблюдение полярного сияния в наших широтах — редкость, и в этом году оно стало одним из самых красивых астрономических событий зимнего сезона.

Полярное сияние над Карпатами

Напомним, ранее в небе в Сумской области были замечены два редких явления. Там в течение суток наблюдали сразу два необычных небесных явления — полярное сияние ночью и редкое двойное гало днем.