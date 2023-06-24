Польза черники: почему нужно обязательно добавить в ежедневный рацион эту сезонную ягоду

Эти сезонные ягоды помогают снизить уровень холестерина и контролировать количество сахара в крови. В чем польза черники и почему ее нужно добавить в свой ежедневный рацион - читайте в материале ТСН.ua.

Чернику часто называют наиболее полезными ягодами, ведь они богаты важными для здоровья организма элементами. Их используют для профилактики различных заболеваний. В чем польза черники - рассказали специалисты из Кливлендской клиники (США).

Польза черники в антиоксидантах, содержащихся в ее составе

Стресс очень вреден для нашего тела, особенно, когда речь идет о так называемом окислительном стрессе, возникающем из-за появления свободных радикалов. Эти молекулы появляются при обмене веществ или из-за негативного воздействия загрязнения воздуха, алкоголя, сигаретного дыма. Свободные радикалы наносят большой вред организму, ведь повреждают клетки. И именно антиоксиданты помогают значительно снизить влияние окислительного стресса.

Польза черники также в том, что в ее состав входят марганец, витамины С и К. Витамин С нужен нашему организму, чтобы укреплять иммунную систему, а витамин К участвует в процессе свертывания крови. Марганец отвечает за укрепление мышц и костей. При этом калорийность черники - всего 44 ккал на 100 г.

Значительное снижение уровня холестерина

У черники есть много растворимой клетчатки, благодаря которой желчь из кишечника удаляется гораздо быстрее. Желчь - это отходы, состоящие, в частности, из холестерина, солей, желчных кислот, металлов и т.д. Специалисты отмечают, что именно черника помогает выводить из кишечника желчь, что способствует значительному снижению уровня холестерина.

Потенциально помогает снизить артериальное давление

В 2019 году были проведены исследования среди людей, живущих с метаболическим синдромом (взаимосвязанные нарушения липидного и углеводного обмена, из-за которых часто нарушается артериальное давление). Результаты показали, что пациенты, которые ежедневно употребляли чернику, заметили снижение артериального давления. Специалисты утверждают - это возможно благодаря тому, что организм начинает производить большее количество оксида азота, расслабляющего кровеносные сосуды.

Помогает лучше контролировать уровень сахара

Польза черники также в том, что в ее составе почти не содержится сахара (по сравнению с другими фруктами и ягодами), зато много клетчатки. А потому, даже при ежедневном употреблении, она не вызывает скачков уровня сахара в крови у людей с сахарным диабетом.