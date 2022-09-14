Польза гречки: почему ее нужно добавить в свой ежедневный рацион

Гречка – очень популярный продукт. Ее часто используют для приготовления каши или супа. Однако мало кто знает, чем полезна гречка и почему ее нужно добавить в свой ежедневный рацион. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Чем полезна гречка

Как рассказала нутрициология Анастасия Голобородько, гречка – это псевдозлак, ведь она фактически является семенами травянистого растения. Практически все псевдозлаки отличаются большей нутритивной ценностью и совсем не имеют в своем составе глютена. Именно это вещество исключают при определенных болезнях, в частности воспаления ЖКТ, аутоиммунные заболевания, аллергия и т.д.

Польза гречихи по сравнению с другими крупами (спельта, рис, перловая крупа, пшено) в том, что она содержит все типы клетчатки, которые нужны для здоровья кишечника.

А еще польза гречки в том, что она содержит почти полный профиль аминокислот. Из 20 в ее состав входят 18. А больше всего в ней содержится аспарагин, глутамин и глицин.

Пищевая ценность гречихи

Гречка входит практически во все диеты для похудения. И не зря. Она отличается небольшой калорийностью – всего 313 ккал на 100 г (если брать крупу, сваренную на воде). В нем не содержатся холестерин и трансжиры.

В 100 г сваренной гречихи также содержится: 16% дневной нормы белков (4,2 г), 3% жиров (1,1 г), 4% углеводов (21,3 г).

Благодаря лизину и метионину (аминокислоты, содержащиеся в белках гречихи), она легко усваивается организмом. Хотя гречка – это низкокалорийный продукт, блюда из нее надолго дарят ощущение сытости.

Польза гречихи также и в сложных углеводах, длительно перерабатываемых организмом, поэтому не вызывают резкого повышения инсулина в крови.

Гликемический индекс гречихи 50-60 единиц. Поэтому она – незаменимый продукт в диетологии.

Витамины и минералы

Чем полезна гречка: витамины и минералы / Фото: pixabay.com

Чем еще полезна гречка? В нем содержится большое количество водорастворимых витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9). А еще в ее состав входят витамины Н, Е, РР. А вот жирорастворимых витаминов в гречке нет.

Почти все минералы, которые нужны нашему организму, также присутствуют в этой крупе: магний, калий, селен, цинк, марганец, медь, хлор, железо, йод, сера, фтор, хром, бор, молибден, олово, ваннадий, кремний, титан, никель, кобальт.

К примеру, железо нужно для образования красных кровяных телец, помогает бороться с анемией, поддерживает здоровый цвет кожи лица. Кальций необходим, чтобы костные ткани были крепкими, он помогает уменьшить ломкость ногтей, делает волосы красивыми. Благодаря калию регулируется кровяное давление, а вот магний – незаменимый минерал в борьбе с депрессией.

Благодаря тому, что в гречке есть витамин Р (его еще называют рутином), она помогает поддерживать здоровье. В частности, рутин укрепляет стенки артерий и делает их более эластичными. А еще он помогает укрепить капилляры, снизить их ломкость, усилить действие витамина С (аскорбиновой кислоты), улучшить работу сердца и функцию щитовидной железы.

В чем польза гречки для организма

Гречка обладает богатым и сбалансированным содержанием микроэлементов и минералов, что делает ее очень полезной для работы всех органов и систем организма. В частности, она помогает:

снизить уровень плохого холестерина в крови;

повысить сопротивляемость организма к простудным инфекциям;

уменьшить отеки;

снять воспаление слизистых оболочек из-за болезней ЖКТ;

похудеть;

снизить уровень сахара в крови;

избавить от бессонницы и некоторых проявлений аллергии.

А еще гречка участвует в кроветворении и незаменима в косметологии – из нее делают питательные маски для кожи.

Кому противопоказана гречка

Кому противопоказана гречка / Фото: pixabay.com

Несмотря на всю пользу гречихи, есть люди, которым ее употреблять противопоказано. Прежде всего, речь идет о тех, у кого на гречку аллергия. Хотя это бывает изредка. Также гречку следует с осторожностью вводить в рацион маленьких детей (как и любые другие новые продукты). Добавлять перетертую гречку в прикорм начинают только с шестимесячного возраста.

Не рекомендуется употреблять гречку в больших количествах при определенных болезнях ЖКТ. Достаточно 100 г вареной крупы 2-3 раза в неделю.

При повышенном свертывании крови также противопоказано употреблять гречку, ведь в ней содержится большое количество витамина Р.

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