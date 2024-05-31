Ползком и на четвереньках: ВСУ показали эффектную работу дронами по оккупантам (видео)

Враг продолжает терять в Украине технику и личный состав.

Так, наши бойцы показали отработку дронами по русским солдатам. Задачу выполнили пилоты отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали работу дронами по оккупантам

"С ползком, на четвереньках или совсем упорно предлагают передвигаться российским оккупантам пилоты отдельной механизированной Ингулецкой бригады", – иронично написал он.

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на 31 мая составили 507 6500 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1390 захватчиков.

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