Пользователи "Дії" обнаружили досадную ошибку: о чем идет речь

В приложении Дія произошло ошибка / © УНИАН

Реклама

В приложении «Дія» произошла ошибка: город Константиновка на Донетчине был отнесен в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в сообщении пользователя Сергея Соколова в соцсети Х.

В его свидетельстве о рождении город Константиновка ошибочно отнесли в РФ.

Реклама

«„Город Константиновка, Донецкая область, Российская Федерация“ — знакомьтесь — это „Дія“ и ее видение территориальной целостности Украины», — написал пользователь.

На инцидент в «Дії» отреагировали и направили ответ в соцсети Х.

Команда, отвечающая за реестр, уже работает над устранением проблемы во избежание таких случаев в будущем.

«Спешим рассказать подробнее, почему случилась такая ситуация. Мы уже выяснили, что ошибки допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которой генерируются актовые записи в мобильном приложении. Команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не случались», — говорится в ответе.

Реклама

Напомним, ранее речь шла об отмене заявки на обмен водительского в «Дії». В МВД посоветовали проверять фамилию, имя, отчество и другие данные перед подтверждением заявки в приложении.