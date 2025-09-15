- Дата публикации
Категория
Украина
Пользователи "Дії" обнаружили досадную ошибку: о чем идет речь
В свидетельстве о рождении одного из пользователей Константиновки в РФ.
В приложении «Дія» произошла ошибка: город Константиновка на Донетчине был отнесен в Российскую Федерацию.
Об этом говорится в сообщении пользователя Сергея Соколова в соцсети Х.
В его свидетельстве о рождении город Константиновка ошибочно отнесли в РФ.
«„Город Константиновка, Донецкая область, Российская Федерация“ — знакомьтесь — это „Дія“ и ее видение территориальной целостности Украины», — написал пользователь.
На инцидент в «Дії» отреагировали и направили ответ в соцсети Х.
Команда, отвечающая за реестр, уже работает над устранением проблемы во избежание таких случаев в будущем.
«Спешим рассказать подробнее, почему случилась такая ситуация. Мы уже выяснили, что ошибки допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которой генерируются актовые записи в мобильном приложении. Команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не случались», — говорится в ответе.
Напомним, ранее речь шла об отмене заявки на обмен водительского в «Дії». В МВД посоветовали проверять фамилию, имя, отчество и другие данные перед подтверждением заявки в приложении.