Пользуется имуществом почти на $1 млн: СМИ о состоянии экс-главы Броварского ТЦК

Юрий Бурлей / © Слідство.Інфо

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Бывший руководитель Броварского районного ТЦК и СП Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и проводит ремонт в двух квартирах в Борисполе.

Об этом передает «Следствие.Инфо».

По информации издания, это имущество он приобрел в последние годы, когда возглавлял Броварской военкомат. Стоимость обнаруженной журналистами недвижимости и автомобилей, которыми пользуется семья военнослужащих, достигает миллиона долларов США.

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Элитный дом

В марте 2024 года Бурляй начал арендовать дом на 320 квадратов в элитном коттеджном городке недалеко от Киева. Журналисты под видом клиентов записались на просмотр подобного дома, чтобы выяснить — сколько же действительно стоят такие апартаменты.

Представительница коттеджного городка сообщила, что дом подобного метража без ремонта стоит 400 тысяч долларов США. По ее словам, средняя стоимость ремонта — тысяча долларов США за квадратный метр.

На сайте коттеджного городка указано, что дом такого же метража без ремонта стоит 380 тысяч долларов США. Готовый коттедж с ремонтом стоит 720 тысяч долларов США.

Коттедж под Киевом, где, как утверждает издание, проживает Бурляй и его семья / © Слідство.Інфо

Официально владелицей дома, который Юрий Бурляй арендует, является пенсионерка Елена Черенкова. Через неделю после покупки коттеджа она сдала его в аренду. На вопрос, сколько обошелся дом, пенсионерка не ответила. Ее сын Павел Гусак сообщил, что не помнит цену, которую заплатил за дом, где сейчас живет Юрий Бурляй.

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Гостинная с камином / © Слідство інфо

Коттедж внутри

По информации издания, Гусь и Бурляй — бывшие бизнес-партнеры (в феврале 2003 года они вместе основали фирму «Николь»).

Квартиры тещи

Также журналисты выяснили, что во время службы Юрия Бурляя в Броварском ТЦК его теща стала владелицей двух однокомнатных квартир в новом жилом комплексе в Борисполе.

Согласно информации из госреестра прав, за каждую из этих квартир теща военкома в январе 2024 года заплатила 435 тысяч гривен. Заметим, что сейчас похожие квартиры на рынке продаются в три раза дороже — где-то за 1,4 миллиона гривен.

Журналисты побывали в Борисполе и увидели, что в этих квартирах идет ремонт.

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Работник проговорился, что заказчиком ремонтных работ в двух квартирах Юрий Бурляй. Сам экс-глава ТЦК во время телефонного разговора с журналистами заверил, что деньги на ремонт одолжил.

«Я просто одожил деньги и сейчас делаем ремонт, чтобы сдавать их (квартиры, — ред.). Вот товарищ просто дал под такие условия, что сделается ремонт, и после того, как они будут готовы к сдаче в аренду, эта арендная плата будет идти ему», — сказал Бурляй.

На вопрос, почему ссуда не отражена в декларации и сколько именно одолжил военком, он призвал «не вникать так глубоко».

Квартира жены, которую раньше арендовало МВД

Его супруга Светлана и ее дети получили право собственности на квартиру в Вышгороде. Согласно справке об оценочной стоимости, такая квартира сейчас стоит более 5 миллионов гривен.

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Эту же квартиру раньше арендовало Министерство внутренних дел. Бурлей декларировал ее аренду с 2015 года.

Журналисты предполагают, что в этой квартире семья проживала многие годы вплоть до момента появления роскошного загородного дома в пригороде Киева.

Роскошный автопарк

Как выяснилось, имя Юрия Бурляя имеет несколько далеко недешевых транспортных средств. Два из которых — Volkswagen Touareg 2021 года выпуска и мотоцикл Honda NC750XD были куплены в 2024 году.

В издании выяснили, что общая стоимость автопарка семьи Бурляя, согласно его декларации, составляет 2,8 миллиона гривен.

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В целом журналисты насчитали недвижимости и автомобилей, которыми сейчас пользуется семья Юрия Бурляя, более чем на 40 миллионов гривен, или — почти 1 миллион долларов США.

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что средств, декларируемых Юрием Бурляем как официальными доходами, вряд ли хватило бы на покрытие всех расходов, которые он имел за последние пару лет.

Что говорит сам эксвойск Бурляй

Сам экс-глава Броварского ТЦК, получивший в этом году повышение по службе, уверяет, что в доме разрешил пожить товарищ, а деньги на ремонт в двух квартирах одолжил также у товарища.

Бурляй утверждает, что арендует огромный дом под Киевом всего за 18 тысяч гривен в месяц. Он говорит, что его товарищ Павел Гусак «попросил ухаживать за домом и за какие-то символические деньги пожить в нем». Экс-военком подтвердил, что стоимость аренды такого дома занижена, потому что «это мой товарищ и у него так сложились обстоятельства».

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«Вы хотите меня на чем-нибудь подловить? У меня нет средств на покупку этой недвижимости», — сказал чиновник в телефонном разговоре с журналистами.

Кто такой Юрий Бурляй

«Следствие.инфо» напомнило, что до своей военной карьеры Бурляй служил в полиции. Отмечается, что после трагедии в Княжичах в декабре 2016 года он был арестован по подозрению в участии в группировке, обвиняемой в нескольких разбойных нападениях и кражах.

«Дело о событиях в Княжичах до сих пор слушают в Броварском суде, а Бурляй фигурирует в судебных материалах как обвиняемый», — утверждают в издании.

Тогда, в декабре 2016 года, погибли пятеро полицейских в результате перестрелки между бойцами КОРДа, копами-разведчиками и сотрудниками Государственной службы охраны.

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Дата публикации 21:23, 04.12.16 Количество просмотров 41 Стрельба под Киевом: комментарии и новые факты в деле гибели правоохранителей

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Места работы:

В 2017 году уволился из полиции

июнь 2019-май 2020 — начальник Мироновского районного военного комиссариата (до переименования в ТЦК)

сентябрь 2021-август 2022 — начальник Бориспольского РТЦК

август 2022-ноябрь 2024 — начальник Броварского РТЦК

Также есть информация, что при АТО-ООС он воевал в составе батальона «Миротворец».

В издании выяснили, что с января 2025 Юрий Бурляй получил повышение и теперь работает начальником отдела военного лидерства Генштаба ВСУ.

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Ранее сообщалось, что в Испании обнаружили сокровища бывшего одесского военкома Борисова.