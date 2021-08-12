Поменяли старые купюры: в Житомирской области "соцработники" выманили у дедушки почти 90 тысяч грн

Пенсионер отдал свои сбережения неизвестным женщинам.
В Новоград-Волынском 86-летний пенсионер отдал мошенникам 36 000 гривен и 2000 долларов США, якобы для обмена старых купюр на новые.
Об этом сообщили на сайте ГУНП в Житомирской области.
"Полицейские выяснили, что к заявителю домой под видом соцработников пришли две женщины и предложили обменять старые денежные купюры на новые. Дедушка согласился и отдал свои сбережения незнакомкам, а те, получив средства, ушли", — говорится в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства событий. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одессе киберполиция задержала двух молодых людей, которые продавали через фальшивые интернет-магазины электронную, компьютерную и мобильную технику, которой просто не существовало.