Поменяли старые купюры: в Житомирской области "соцработники" выманили у дедушки почти 90 тысяч грн

Поменяли старые купюры: в Житомирской области "соцработники" выманили у дедушки почти 90 тысяч грн

Пенсионер отдал свои сбережения неизвестным женщинам.

В Новоград-Волынском 86-летний пенсионер отдал мошенникам 36 000 гривен и 2000 долларов США, якобы для обмена старых купюр на новые.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Житомирской области.

Также читайте В Одесской области задержали опасную аферистку: расспрашивала детей и обворовывала дома

"Полицейские выяснили, что к заявителю домой под видом соцработников пришли две женщины и предложили обменять старые денежные купюры на новые. Дедушка согласился и отдал свои сбережения незнакомкам, а те, получив средства, ушли", — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства событий. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе киберполиция задержала двух молодых людей, которые продавали через фальшивые интернет-магазины электронную, компьютерную и мобильную технику, которой просто не существовало.

Новости Украины: задержали аферистов, которые пытались продать должность председателя облгосадминистрации Николаевской области

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку